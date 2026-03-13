Un rappresentante delle forze di governo ha dichiarato che alcuni sostenitori del sì, con visibilità nazionale, continuano a sostenere falsamente che lui sia favorevole al sorteggio del Csm. La sua posizione differisce da questa opinione e ha criticato il metodo di selezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura, definendolo una

«Alcuni sostenitori del sì, che hanno anche visibilità nazionale, continuano a ripetere falsamente che io sono per il sorteggio del Csm. E’ un ragionamento che ho fatto mi pare tre anni fa ma il sorteggio che immaginavo io è diverso da questo che è una mezza truffa ». A ribadirlo in una intervista a SkyTg24 è il procuratore di Napoli Nicola Gratteri. «I componenti della magistratura - spiega il procuratore - vengono sorteggiati tra tutti i magistrati mentre i cosiddetti 'laicì, quelli di nomina parlamentare, sono sorteggiati tra docenti universitari, ordinari di materie giuridiche, avvocati, cassazionisti indicati proporzionalmente alla forza politica». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Referendum Giustizia, Gratteri: "Il sorteggio del Csm è una mezza truffa. Quello che immaginavo io è diverso"

