Referendum giustizia gazebo di Fratelli d' Italia in centro

Il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia a Caserta ha predisposto un gazebo informativo in Largo San Sebastiano per domenica 15 marzo 2026, dalle 10 alle 13. L’iniziativa riguarda il referendum sulla riforma della giustizia e prevede la presenza di rappresentanti del partito per illustrare i dettagli della consultazione agli interessati. L’evento si svolge nel centro cittadino e durerà tre ore.

Il coordinatore cittadino Santonastaso: "Importante offrire ai cittadini strumenti di conoscenza per esprimere un voto consapevole" Il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Caserta organizza per domenica 15 marzo 2026, dalle 10 alle 13, un gazebo informativo in Largo San Sebastiano dedicato al referendum sulla riforma della giustizia. Durante la mattinata onorevoli, dirigenti e militanti di Fratelli d’Italia saranno in piazza per distribuire materiale informativo, confrontarsi con i cittadini e rispondere a domande e approfondimenti sui quesiti referendari. “Il referendum rappresenta un momento fondamentale di partecipazione democratica - dichiara Paolo Santonastaso, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Caserta - e crediamo sia importante offrire ai cittadini strumenti di conoscenza per esprimere un voto consapevole. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Referendum giustizia, i ministri Nordio e Piantedosi oggi a Bologna per l’evento di Fratelli d’ItaliaBologna, 21 febbraio 2026 – Referendum giustizia, oggi i ministri Nordio e Piantedosi ne parlano a Bologna. Referendum sulla giustizia, Fratelli d’Italia in campo per il Sì"Le ragioni del sì" sono state esposte domenica alla Domus San Giuliano nel corso di un incontro sul referendum sulla giustizia. Una raccolta di contenuti su Referendum giustizia Temi più discussi: Sì al Referendum sulla giustizia, gazebo informativo dei giovani di Noi Moderati; Referendum giustizia: la Lega di Crema organizza gazebo informativi in tutto il territorio; Referendum giustizia, il presidente Cirio voterà sì: È per il bene dell'Italia; REFERENDUM GIUSTIZIA, IL GAZEBO DI FDI A SABAUDIA. Referendum giustizia: la Lega di Lecco mobilitata sul territorio per sostenere il SÌLa Lega Lombarda per Salvini Premier della provincia di Lecco è pienamente mobilitata in questi ultimi giorni di campagna referendaria per sostenere con convinzione le ragioni del SÌ al referendum su ... leccotoday.it Referendum, la Lega propone il Sì con 40 gazebo in SiciliaIniziative della Lega per Salvini premier in Sicilia, nei giorni di sabato 14 e domenica 15 marzo, per far conoscere le ragioni del Sì alla riforma della giustizia votata dal Parlamento. La Lega sicil ... messinaoggi.it Tele Club Italia. . Referendum sulla giustizia, cosa ne pensano i cittadini. Siamo stati al mercato settimanale di Giugliano - facebook.com facebook Referendum giustizia, Meloni: “Se vince il No, stupratori in libertà”. Poi sconfessa la Zarina. @salvini_giacomo x.com