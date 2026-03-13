Referendum giustizia | 5 serate per capire prima di votare

Il 16 marzo 2026 inizia una settimana importante con cinque serate organizzate per discutere del referendum sulla giustizia. Durante questi eventi, si approfondiranno le proposte e le questioni legate al voto del 20-21 settembre 2026. Le serate sono rivolte a chi vuole capire meglio i contenuti e le implicazioni delle modifiche in discussione prima di esprimere la propria opinione nel referendum.

Il 16 marzo 2026 segna l’inizio di una settimana decisiva per il dibattito pubblico, con cinque serate dedicate alla scelta del “No” in vista del referendum sulla giustizia. Marco Travaglio, direttore de Il, ha lanciato l’iniziativa invitando i cittadini a informarsi prima di votare, definendo questa pratica come un’ottima abitudine democratica. Gli eventi si terranno dal 16 al 20 marzo e saranno gratuiti, richiedendo però una prenotazione obbligatoria su Eventbrite fino all’esaurimento dei posti disponibili. L’obiettivo non è imporre una decisione, ma offrire uno spazio dove ascoltare, fare domande e discutere liberamente prima di scegliere con la propria testa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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