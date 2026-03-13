Referendum e amministrative ecco come conoscere la sede in cui votare

Il Comune di Messina ha reso disponibile la piattaforma “Dove voto” all’indirizzo https:dovevoto per permettere ai cittadini di conoscere la sede di voto in vista delle elezioni referendarie del 22 e 23 marzo 2026. La piattaforma permette di verificare facilmente il luogo in cui si può esercitare il diritto di voto, facilitando la partecipazione degli elettori alle imminenti consultazioni.

Il servizio online del Comune di Messina consente di individuare in pochi secondi il seggio e raggiungerlo tramite navigatore GPS, anche da smartphone e tablet In vista delle elezioni referendarie del 22 e 23 marzo 2026, il Comune di Messina informa i cittadini che è attiva la piattaforma “Dove voto”, accessibile all’indirizzo https:dovevoto.comune.messina.it che consente di conoscere in pochi secondi la propria sezione elettorale inserendo semplicemente il cognome e il codice fiscale. Il servizio si presenta con una grafica chiara e intuitiva, progettata per garantire un’esperienza d’uso semplice e immediata a tutti gli elettori. Tra le... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

