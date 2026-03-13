Referendum Conte | Per Meloni stupratori fuori dal carcere se vince il No? Racconta frottole al Paese

Il leader del Movimento 5 Stelle ha criticato le dichiarazioni del presidente del Consiglio riguardo al referendum, affermando che la Meloni avrebbe alimentato false speranze agli italiani, sostenendo che, nel caso di vittoria del No, stupratori, spacciatori e pedofili potrebbero tornare liberi o evitare il carcere. Ha definito queste affermazioni come “frottole” rivolte al Paese.

“Le parole di Giorgia Meloni sono parole in libertà, perché far credere agli italiani che davvero stupratori, spacciatori e pedofili saranno rimessi in libertà e non andranno in carcere se vince il no. Significa veramente raccontare frottole al Paese “. Così il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, a margine di un incontro a Torino sul referendum. “La realtà – afferma Conte – è che invece la politica vuole assolutamente sopravanzare la magistratura e questo è l’unico scopo di questa riforma costituzionale: rivendicare il primato della politica. La politica deve esprimere forza e dignità. E lo deve fare condannando l’attacco degli Stati Uniti all’Iran e la violazione del diritto internazionale, condannando il genocidio a Gaza, condannando l’attacco in Venezuela e anche assicurando alla giustizia internazionale Al Masri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Promemoria per la bugiarda sistematica Meloni. Parliamo del nulla, quindi parliamo di Meloni e la famiglia nel bosco. L'inadeguata bugiarda ha "dimenticato che il decreto Caivano "se non mandi i figli a scuola 2 anni di carcere" lo ha firmato lei. Povera Memor - facebook.com facebook

I tre anni della segreteria Schlein, il miglior asset possibile per Meloni & Co. Spallate mancate, occasioni perse, temi regalati alla destra, una leadership che non arriva, il test sulla politica estera per mostrare maturità. Di @claudiocerasa x.com