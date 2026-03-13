Referendum a Perugia un convegno sul tema Giustizia | le ragioni del Sì

L'evento, in programma il 14 marzo, è organizzato da Azione Umbria, Civici X, Europa Radicale, Ora! Umbria e Partito Liberaldemocratico Umbria Il coordinamento delle forza liberali composto da Azione Umbria, Civici X, Europa Radicale, Ora! Umbria e Partito Liberaldemocratico Umbria organizza una nuova tavola rotonda sul tema "Giustizia: le ragioni del Sì" a Perugia. Sabato 14 marzo, a partire dalle 15.30, alla sala della Fondazione Sant’Anna il giornalista Giuseppe Castellini modererà un incontro al quale prenderanno parte Giulio Prosperetti, già vicepresidente della Corte Costituzionale, l’avvocato Francesco Cirillo, del consiglio direttivo di Ora! Umbria; il professor Daniele Porena, componente del Consiglio Superiore della Magistratura e l’avvocato Aldo Poggioni, del Comitato Camere Penali per il Si. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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