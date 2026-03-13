Refendum sulla giustizia | al via una settimana di iniziative di FdI sul territorio

Nei prossimi giorni, il partito Fratelli d’Italia organizzerà varie iniziative in diverse zone della provincia per coinvolgere i cittadini sul referendum sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. Le attività saranno rivolte a informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su questa consultazione elettorale. Le iniziative si svolgeranno in diverse località del territorio provinciale.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Nei prossimi giorni Fratelli d’Italia promuoverà una serie di iniziative su tutto il territorio provinciale dedicate al referendum sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo. La riforma interviene su alcuni nodi strutturali del sistema giudiziario con l’obiettivo di rafforzarne l’imparzialità e l’efficienza. Tra i punti più rilevanti vi è la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, una misura che punta a garantire maggiore equilibrio tra accusa e difesa e a rafforzare la percezione di terzietà del giudice. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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