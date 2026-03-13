Recetto ricorda Stefania De Marchi | Pink Run for Stefy e quinto Festival della Salute

Il 14 marzo a Recetto si terrà l’evento “Pink Run for Stefy” organizzato dal Cisa Ovest Ticino in collaborazione con il Comune e Lilt Novara. L’iniziativa ricorda Stefania De Marchi e mira a promuovere la prevenzione. La giornata include anche il quinto Festival della Salute, che coinvolge diverse attività rivolte alla comunità locale. L’evento si svolge nel rispetto delle iniziative di sensibilizzazione in memoria di Stefania.

Una camminata non competitiva e un pomeriggio dedicato alla prevenzione: il Cisa Ovest Ticino promuove una giornata di memoria, solidarietà e visite mediche gratuite Il 14 marzo a Recetto il Cisa Ovest Ticino organizza un’iniziativa dedicata alla memoria di Stefania De Marchi e alla promozione della prevenzione, in collaborazione con il Comune e Lilt Novara. L’evento si articolerà in due momenti: la camminata “Pink Run for Stefy” al mattino e il “Festival della Salute” nel pomeriggio. L’iniziativa nasce infatti per ricordare il contributo professionale della direttrice del Consorzio, Stefania De Marchi, scomparsa nel luglio 2024, attraverso un momento che avrebbe certamente apprezzato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

