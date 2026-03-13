Il Roomba Max 705 Combo è stato recentemente messo sotto esame in una recensione che ne analizza le prestazioni. La valutazione si concentra sulle caratteristiche tecniche e sul funzionamento del robot, senza entrare in considerazioni di natura commerciale o opinioni personali. La prova si focalizza sui risultati ottenuti durante l’utilizzo e sui punti di forza e debolezza evidenziati dal test.

Per anni iRobot ha dominato il mercato dei robot aspirapolvere con un approccio molto diverso dai concorrenti dell’epoca: solidità, facilità d’uso, qualità di aspirazione. Meno funzioni spettacolari sulla carta, più attenzione alla pulizia. Poi, però, in Cina la concorrenza ha iniziato a investire su ricerca e sviluppo: marchi come Roborock, Dreame ed Ecovacs hanno alzato molto l’asticella con robot sempre più potenti e basi sempre più autonome. Il Roomba Max 705 Combo nasce proprio per rispondere a questa sfida in cui iRobot era rimasta indietro, quella del tutto-in-uno in grado sia di aspirare, sia di lavare. È uno dei Roomba più evoluti mai prodotti: aspira, lava i pavimenti con un rullo rotante e torna in una base che svuota la polvere, lava il panno e lo asciuga. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Recensione Roomba Max 705 Combo, una strada in salita

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