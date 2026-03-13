Recanati | il presepe torna con nuova associazione

A Recanati nasce una nuova associazione chiamata Amici del Presepio odv, dedicata alla tutela del presepe tradizionale locale. La creazione dell’organizzazione mira a preservare questa tradizione durante il periodo natalizio e coinvolge volontari e appassionati del settore. La nuova realtà si impegna a organizzare eventi e iniziative per mantenere viva questa usanza nel territorio.

Una nuova realtà associativa prende forma a Recanati con la nascita degli Amici del Presepio odv, un'organizzazione volta alla salvaguardia di un patrimonio culturale locale. Sotto la guida di Leandro Messi, figura chiave nel mondo dei presepi meccanizzati, il gruppo si prepara a riprendere le attività dopo due anni di interruzione. L'iniziativa non si limita alla semplice esposizione artistica, ma punta a creare spazi di aggregazione e solidarietà attraverso la valorizzazione delle tradizioni storiche marchigiane. La collaborazione con l'amministrazione comunale ha già permesso di individuare una sede più idonea per ospitare i prossimi eventi.