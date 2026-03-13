Realco ancora nessun acquirente all' orizzonte Non si escludono altre chiusure

Il tavolo di crisi sul Gruppo Realco si è riunito ieri presso la sede della Regione Emilia-Romagna, con la partecipazione dell’assessore regionale Paglia, dei vertici aziendali, dei commissari nominati dal Tribunale di Bologna e dei rappresentanti sindacali di Filcams. Finora, non sono stati trovati acquirenti e si considerano possibili ulteriori chiusure. La situazione rimane in stallo e nessuna decisione definitiva è stata presa.

Il tavolo in Regione sblocca il pagamento della mensilità di febbraio, ma restano le incognite sull'appalto logistico in scadenza e sull'ipotesi di nuove chiusure dei punti vendita L'incontro ha restituito la fotografia di una situazione ancora segnata da una fortissima incertezza, sia sul fronte industriale che su quello della tenuta occupazionale. Il tempo stringe: il prossimo 13 aprile scadrà infatti la fase prenotativa del concordato, termine ultimo entro il quale l'azienda dovrà presentare il piano definitivo, chiarire le reali prospettive di continuità e individuare le soluzioni per salvaguardare i posti di lavoro. Al momento, tuttavia, all'azienda non è pervenuta alcuna proposta vincolante per l'acquisizione dell'intero perimetro aziendale.