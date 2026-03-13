Real Sociedad-Osasuna domenica 15 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I baschi attendono i Navarri

Domenica 15 marzo 2026 alle ore 21:00 si sfidano la Real Sociedad e l’Osasuna. La squadra basca, con l’arrivo di Matarazzo, ha migliorato la sua posizione in classifica e si prepara a giocare la finale di Copa del Rey contro l’Atletico Madrid. L’Osasuna, invece, attende di affrontare la partita con i propri giocatori e strategie. Le formazioni e le quote sono già disponibili per gli scommettitori.

La Real Sociedad è riuscita a raddrizzare la stagione che sembrava destinata all’anonimato: con l’arrivo di Matarazzo, infatti, i baschi hanno cambiato passo e hanno ottenuto una classifica più dignitosa e soprattutto la possibilità di giocarsi la finale di Copa del Rey, contro l’Atletico Madrid. Nello scorso turno abbiamo avuto un assaggio di quello che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

