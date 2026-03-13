Domenica 15 marzo 2026 alle ore 18:30 si sfidano al teatro della Cartuja il Real Betis e il Celta Vigo, due squadre spagnole impegnate in Europa League. Entrambe hanno concluso con successo la prima fase della competizione e sono pronte a scendere in campo per la partita ufficiale, con formazioni definite e pronostici puntati sulla possibilità di vedere entrambe le squadre in rete.

Real Betis e Celta Vigo sono gli alfieri spagnoli in Europa League: entrambe tengono molto alla ribalta europea e hanno disputato un’ottima prima fase. Nell’andata degli ottavi di finale, però, mancano per entrambe i motivi per sorridere: i galiziani hanno giocato una buona gara col Lione ma non sono riusciti a chiudere i primi 90. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Betis-Celta Vigo (domenica 15 marzo 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Segnano entrambe a la Cartuja?

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