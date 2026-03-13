Reading Al Camo Tua è la Grazia per il sesto anniversario della scomparsa di Don Paolo Camminati

Domenica 22 marzo alle ore 16 si terrà la sesta edizione del Reading "Al Camo", dedicato alla memoria di don Paolo Camminati, organizzato dall’Azione Cattolica di Piacenza-Bobbio assieme ai familiari e amici di Don Paolo. Un reading itinerante che alterna letture e brani musicali, a cui si aggiungerà l’espressione artistica della danza, che farà da filo rosso e collegamento tra i vari momenti. Un evento culturale che è molto più di una manifestazione di memoria e raccoglimento: è infatti anche un momento di riflessione, pausa e ascolto che coinvolge la comunità piacentina. Il titolo di questa edizione è "Al Camo. Tua è la Grazia", ed è proprio attorno al tema della Grazia che si svolgerà l’evento, con varie declinazioni proposte dai lettori ispirati da testi letterari. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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