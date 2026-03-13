Ravenna ricorda il drammatico anniversario della tragedia Mecnavi il sindaco | Bisogna cambiare la cultura della sicurezza

A Ravenna si è svolta oggi la cerimonia per il 39esimo anniversario della tragedia della Mecnavi, evento che ha segnato profondamente la città. Il sindaco ha sottolineato la necessità di cambiare la cultura della sicurezza, mentre rappresentanti sindacali e realtà culturali si sono riuniti per ricordare le vittime. La commemorazione si ripete ogni anno, coinvolgendo diverse realtà locali in un momento di riflessione collettiva.

Si è tenuta oggi in città la commemorazione del 39esimo anniversario della tragedia della Mecnavi. Ogni anno il Comune di Ravenna, insieme ai sindacati Cgil, Cisl e Uil e a realtà culturali cittadine, organizza una commemorazione che, oltre a ricordare la strage, è occasione per approfondire il tema del caporalato e della sicurezza sul lavoro. Alle 9.15 di questa mattina sono state deposte le corone alla lapide in memoria sullo scalone del Municipio. La commemroazione è poi continuata alle Artificerie Almagià, con gli interventi delle autorità e delle organizzazioni sindacali. "Era un venerdì anche quel 13 marzo del 1987, quando Ravenna fu teatro di uno dei più gravi incidenti sul lavoro mai accaduti in Italia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Ravenna pronta a commemorare la tragedia della Mecnavi: il disastro che causò la morte di 13 operaiA 39 anni di distanza, Ravenna commemora una ferita mai rimarginata, quella della tragedia Mecnavi. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ravenna ricorda Discussioni sull' argomento Ravenna ricorda il drammatico anniversario della tragedia Mecnavi, il sindaco: Bisogna cambiare la cultura della sicurezza; La tragedia che causò la morte di 13 lavoratori: Il profitto non deve mai dimenticarsi delle condizioni di lavoro - VIDEO. Strage Mecnavi, la città ricorda i 13 lavoratori morti nel porto di RavennaRavenna ha ricordato questa mattina le tredici vittime della strage della Mecnavi, avvenuta il 13 marzo 1987 nel porto cittadino durante le operazioni di ... ravennanotizie.it Ravenna ricorda i caduti della MecnaviSi è svolta questa mattina in Piazza del Popolo a Ravenna la cerimonia di commemorazione dei caduti della Mecnavi, con la deposizione delle corone alla lapide posta presso lo Scalone della Residenza c ... ravennawebtv.it INTITOLAZIONE - Ravenna ricorda la giovane uccisa nel 1905 con un’intitolazione simbolo della lotta alla violenza sulle donne - facebook.com facebook