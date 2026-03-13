Nell’ex chiesa dei Bigi si tiene la rassegna ‘Respiri di Bellezza’ con una serata dedicata alla rilettura di Narciso. La manifestazione è curata da Con e prevede un nuovo appuntamento intitolato ‘My Body is Made Out of Glass’ di Elia Pangaro. L’evento si svolge di sera e coinvolge il pubblico con performance e letture.

Sarà ’My Body is Made Out of Glass’ di Elia Pangaro il nuovo appuntamento di ’ Respiri di Bellezza ’, la rassegna ideata e curata da Con.Cor.D.A.Compagnia Francesca Selva con la direzione artistica di Marcello Valassina, realizzata in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse e Fondazione Grosseto Cultura, con il patrocinio del Comune di Grosseto e dell’Istituzione Le Mura e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Lo spettacolo, in programma oggi alle 19 nella ex chiesa dei Bigi, è una produzione della Compagnia ’Déjà Donné’ che prende avvio da una personale rilettura del mito di Narciso, attraversata dal tema dell’ebbrezza e dell’intossicazione, per trasformarsi in un’indagine intima sulla fragilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rassegna nell’ex chiesa dei Bigi ’Respiri di bellezza’ di sera con una rilettura di Narciso

Articoli correlati

Leggi anche: Ex chiesa dei Bigi. Respiri di bellezza con danza e arte

Leggi anche: Chiesa dei Bigi. Danza e musica protagoniste

Una selezione di notizie su Rassegna nell'ex chiesa dei Bigi...

Discussioni sull' argomento Rassegna nell’ex chiesa dei Bigi ’Respiri di bellezza’ di sera con una rilettura di Narciso; Lecce, il mito di Ezechiele Leandro raccontato nella 'fiaba fotografica' di Leonello Bertolucci.

My body is made out of glass: lo spettacolo di danza in scena nella ex Chiesa dei BigiLa compagnia Déjà Donné in scena nella chiesa dei Bigi di Grosseto con lo spettacolo My body is made out of glass ... grossetonotizie.com

Ex chiesa dei Bigi. Respiri di bellezza con danza e arteRiparte ’Respiri di Bellezza’, la rassegna ideata e curata da Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva e realizzata in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse e Fondazione Grosseto Cultura, con ... lanazione.it

Roberto Prosseda. . Nell’interpretazione musicale è fondamentale saper valorizzare anche i respiri, le sospensioni, le attese – perfino all’interno della stessa frase. A prima vista, questo potrebbe sembrare in contraddizione con il principio della “lunga linea”, c - facebook.com facebook