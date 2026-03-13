Rapine e minacce ai coetanei | condannato il baby maranza di Jesi

Un giovane di Jesi è stato condannato per aver avvicinato coetanei e minorenni con atteggiamenti da boss, minacciandoli e chiedendo denaro. La vicenda riguarda episodi di rapina e minacce compiuti da questa persona, che avrebbe agito con atteggiamenti intimidatori nei confronti di ragazzi e ragazze della zona. La condanna arriva dopo un procedimento legale che ha accertato le sue responsabilità.

Insieme a un complice avrebbe derubato due vittime armato anche di coltello. Alle spalle ha un altro conto con la giustizia. È finto nei guai pure per un video girato con le pistole JESI - Con atteggiamenti da boss avrebbe avvicinato giovani e minorenni per intimidirli e farsi consegnare denaro. Per un 21enne di origine tunisina, nato e cresciuto a Jesi, è arrivata un’altra condanna. Il tribunale di Ancona lo ha riconosciuto colpevole di rapina aggravata ed estorsione in concorso, infliggendogli una pena di tre anni di reclusione. La sentenza è stata pronunciata ieri dal collegio penale presieduto dal giudice Roberto Evangelisti. Il giovane era difeso dall’avvocata Caterina Ficiarà. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

