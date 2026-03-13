Rapine e minacce ai coetanei | condannato il baby maranza di Jesi

Un giovane di Jesi è stato condannato per aver avvicinato coetanei e minorenni con atteggiamenti da boss, minacciandoli e chiedendo denaro. La vicenda riguarda episodi di rapina e minacce compiuti da questa persona, che avrebbe agito con atteggiamenti intimidatori nei confronti di ragazzi e ragazze della zona. La condanna arriva dopo un procedimento legale che ha accertato le sue responsabilità.

Insieme a un complice avrebbe derubato due vittime armato anche di coltello. Alle spalle ha un altro conto con la giustizia. È finto nei guai pure per un video girato con le pistole JESI - Con atteggiamenti da boss avrebbe avvicinato giovani e minorenni per intimidirli e farsi consegnare denaro. Per un 21enne di origine tunisina, nato e cresciuto a Jesi, è arrivata un’altra condanna. Il tribunale di Ancona lo ha riconosciuto colpevole di rapina aggravata ed estorsione in concorso, infliggendogli una pena di tre anni di reclusione. La sentenza è stata pronunciata ieri dal collegio penale presieduto dal giudice Roberto Evangelisti. Il giovane era difeso dall’avvocata Caterina Ficiarà. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Rapine, minacce e botte ai coetanei quando era minorenne, sconterà 11 mesi di carcere

Leggi anche: Scacco alla baby gang. Rapine a coetanei, presi

Per le strade di Milano: chi sono i maranza - Ore 14 Sera 16/10/2025

Una raccolta di contenuti su Rapine e minacce ai coetanei condannato...

Temi più discussi: Rinnovo del protocollo d’intesa tra Prefettura di Bari e Abi; Coltelli e rabbia, allarme ragazzi violenti. In dieci anni rapine più che raddoppiate; Aumento dei reati da parte dei minori in Veneto: crescono rapine, lesioni e minacce; Modena, rapine a mano armata in un centro scommesse: 5 arrestati.

Rapine, estorsioni e violenze sessuali omofobe, 3 giovani arrestati(ANSA) – ROMA, 13 MAR – Rapine , estorsioni e violenze sessuali omofobe. Sono le accuse contestate a tre giovani che sono finiti in carcere in esecuzione di un’ ordinanza emessa dal gip presso il Trib ... espansionetv.it

Rapine, estorsioni e violenze sessuali: 3 arresti a RomaRapine , estorsioni e violenze sessuali omofobe. Sono le accuse contestate a tre giovani che sono finiti in carcere in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip presso il Tribunale ordinario di Roma, ... tg24.sky.it

Adescavano le vittime su una piattaforma di messaggistica. Una volta fissato l’appuntamento, dietro la prospettiva di una prestazione sessuale si nascondevano invece, violente rapine ed estorsioni. 3 persone arrestate dai poliziotti della #SquadraMobile di R x.com

Crescono rapine, risse e uso di armi: “Ma la risposta non può essere solo punitiva” - facebook.com facebook