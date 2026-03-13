Rapina in gioielleria a Enna madre 43enne arrestata | così usava la figlia di 7 anni per non destare sospetti

A Enna, una donna di 43 anni è stata arrestata per aver rapinato una gioielleria. Durante il blitz, portava con sé la figlia di 7 anni, utilizzandola come stratagemma per evitare di attirare l’attenzione. L’arresto è stato eseguito dagli agenti che hanno identificato la donna subito dopo il fatto. La bambina è stata affidata alle autorità competenti.

Nei giorni scorsi, nel centro di Enna, una donna di 43 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato per rapina impropria ai danni di una gioielleria. Secondo quanto si apprende dal comunicato delle forze dell’ordine, la donna avrebbe agito insieme alla figlia di 7 anni, probabilmente per non attirare l’attenzione. La dinamica del furto in gioielleria Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nel cuore del centro storico di Enna. La donna, accompagnata dalla figlioletta, si è introdotta in una gioielleria e ha iniziato a muoversi tra gli espositori, fingendo interesse e chiedendo informazioni generiche alle commesse. 🔗 Leggi su Virgilio.it

