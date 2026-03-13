Rapina gioielli per 10mila euro a casa di un' anziana | 27enne finisce in carcere

Un uomo di 27 anni di Caserta è stato arrestato per aver rapinato circa 10.000 euro di gioielli nell’abitazione di una donna di 79 anni a Modena. La polizia ha individuato e fermato il sospettato dopo aver raccolto elementi che lo collegano all’evento. La rapina si è verificata in un’abitazione situata in zona residenziale.

La vittima, truffata con la tecnica del finto carabiniere, scopre il raggiro ma viene spinta dal malvivente. Arrestato dopo le indagini della Mobile Un 27enne di Caserta è stato arrestato per la rapina avvenuta nell'abitazione di una 79enne di Modena. Per il giovane si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale, come disposto dal gip del tribunale modenese che ha accolto la richiesta di misura della locale Procura. Dopo pochi minuti dalla telefonata si era presentato presso l’abitazione dell’anziana un uomo che, dopo aver prelevato i gioielli, del valore di oltre 10 mila euro, si era dato alla fuga spintonando la signora che, accortasi di essere stata raggirata, aveva tentato di fermarlo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

