Due uomini sono stati arrestati in seguito a una rapina ai danni di un avvocato. La scena è avvenuta ieri sera e i carabinieri di Pagani e Nocera Inferiore hanno collaborato per identificare e fermare i responsabili. Il legale ha espresso pubblicamente gratitudine per l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno assicurato alla giustizia i presunti autori del crimine.

Il legale ha ringraziato gli uomini dell'Arma di Pagani e Nocera, che nel giro di un'ora hanno individuato e arrestato le tre persone che lo avevano rapinato “Porgo un doveroso e accorato ringraziamento ai carabinieri di Pagani e di Nocera Inferiore che, con la loro azione sinergica ed efficace, hanno assicurato prontamente alla giustizia delinquenti che ieri sera mi hanno rapinato”. Con questo messaggio, diffuso via social, l'avvocato vittima di una rapina - pochi giorni fa - ha voluto ringraziare i militari dell'Arma intervenuti in suo soccorso. L'uomo era stato rapinato l'altro ieri, a Pagani, da tre persone. Gli avevano portato via un orologio e l'auto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

San Vincenzo | Clienti ostaggio nella rapina in banca, arrestati gli autori: il blitz dei carabinieriIl primo, armato di taglierino e a volto scoperto, era riuscito a farsi consegnare i soldi dal cassiere della Castagneto banca di San Vincenzo.

Il poliziotto Cinturrino in carcere per omicidio cambia legale: revocato il mandato all’avvocato PorcianiL'asssitente capo Carmelo Cinturrino avrebbe revocato il mandato al suo difensore, l'avvocato Piero Porciani, per nominarne un altro, di cui però al...

Una selezione di notizie su Rapina all'avvocato gli autori in...

Temi più discussi: Rapina all'avvocato, gli autori in carcere: il legale ringrazia i carabinieri; Avvocato rapinato in strada mentre sale in auto: pedinati e poi fermati tre pregiudicati; Rapina. Studente condannato: al liceo Manin il processo è simulato; Violenta rapina a due fratelli. Condannati tre giovani tunisini.

Pagani, rapinano un avvocato sottraendogli auto e orologio: arrestati 3 pregiudicatiStampaSono stati arrestati i tre malviventi che hanno rapinato un avvocato di Pagani, sottraendogli l’auto e l’orologio che aveva al polso. I tre pregiudicati – come riporta il sito web telenuova.tv – ... salernonotizie.it

Tentata rapina in casa del noto avvocato. La telefonata di Donzelli e Meloni: Assessorato alla SicurezzaArezzo, 3 febbraio 2026 – La tentata rapina avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato in via Ristoro ha scosso profondamente la città. Nel mirino dei malviventi è finita l’abitazione della famiglia dell ... lanazione.it

L’Italia è uno dei Paesi con il tasso di criminalità minorile tra i più bassi d’Europa, ma registra dal 2014 un aumento dei minori denunciati o arrestati per rapina e rissa. In alcuni territori aumentano anche le denunce per associazione mafiosa. https://fanpa.ge/w - facebook.com facebook

Luciano Di Marco, arrestato con l’accusa di aver compiuto una rapina. Quattro mesi in carcere, moglie e figli ai domiciliari, senza neppure il permesso di andare a comprare il latte per una bambina di pochi mesi. Poi si è scoperto che era uno scambio di perso x.com