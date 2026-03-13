Raid vandalico al liceo Righi identificati due studenti per la scritta fascista | nuove svastiche nei bagni

Dopo il raid vandalico del 8 febbraio al liceo Righi, i carabinieri hanno identificato due studenti maggiorenni come autori di un graffito con svastiche. Nelle scorse ore sono state trovate nuove svastiche nei bagni della scuola, che si aggiungono al danno già segnalato. Le autorità stanno svolgendo ulteriori indagini per chiarire i fatti.

Dopo il raid vandalico dell’8 febbraio al liceo Righi, i carabinieri hanno identificato due studenti maggiorenni autori del graffito con svastiche. Ma ieri sono comparse altre scritte. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati “Righi fascista, la scuola è nostra”: raid vandalico al liceo, svastiche sui muriRoma, 9 febbraio 2026 – Un atto vandalico ha colpito il Liceo scientifico “Augusto Righi”. Leggi anche: Roma, raid vandalico al liceo: “Righi fascista, la scuola è nostra” Una selezione di notizie su Raid vandalico Temi più discussi: Scuola chiusa per raid due volte in un mese e lezioni riorganizzate. Cosa sta succedendo al liceo Righi; Nuovo atto vandalico al liceo Righi di Roma: estintori svuotati nei corridoi e aule inagibili. Accanimento che lascia increduli; Raid vandalico al liceo Righi, devastata la succursale di via Boncompagni: lezioni sospese; Roma, nuovo raid vandalico al liceo Righi: scuola devastata con gli estintori. Nuovo atto vandalico al liceo Righi di Roma: estintori svuotati nei corridoi e aule inagibili. Accanimento che lascia increduliNuovo raid vandalico al liceo Righi di Roma. Dopo l’episodio avvenuto un mese fa, raccontato anche da La Tecnica della Scuola, un’altra intrusione ha colpito la sede succursale Boncompagni, nel quarti ... tecnicadellascuola.it Scuola chiusa per raid due volte in un mese e lezioni riorganizzate. Cosa sta succedendo al liceo RighiEstintori svuotati in ogni aula e aria irrespirabile nella sede di via Boncompagni. Il dirigente scolastico: Atti che non ci intimidiscono, ma serve più sicurezza. Gli studenti non resteranno a casa ... romatoday.it Raid vandalico nella chiesa di San Pietro a Vico: distrutti confessionali e crocifisso --> https://www.luccaindiretta.it/cronaca/2026/03/11/raid-vandalico-nella-chiesa-di-san-pietro-a-vico-distrutti-confessionali-e-crocifisso/496537/ - facebook.com facebook Guardate cosa hanno scritto questi vigliacchi con la bomboletta spray (VIDEO) Raid vandalico al Circolo Meazza: devastata la sede prima di un evento per il Sì x.com