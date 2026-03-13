Una ragazza è stata palpeggiata su un autobus notturno partito da Roma e diretto a Milano. I carabinieri hanno fermato il veicolo a Bologna, dove hanno identificato l’uomo accusato di averla molestata. L’episodio si è verificato durante il viaggio e l’autobus è stato fermato nel capoluogo emiliano per le verifiche del caso.

Bologna, 13 marzo 2026 - Molestata da un altro passeggero su un autobus notturno partito da Roma e diretto a Milano. L’autista, allertato dalla vittima, ha contattato i carabinieri che hanno fatto fermare il pullman in piazza XX Settembre, identificando il responsabile e attivando le procedure previste dal Codice rosso, la normativa a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. L’allarme e la chiamata ai carabinieri del conducente del bus . Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, che hanno raccolto la testimonianza della giovane e del conducente, l’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 3.48 del 10 marzo. A quell’ora la centrale operativa dei carabinieri ha ricevuto la telefonata dell’autista di una società di trasporto che effettua collegamenti nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ragazza palpeggiata su un bus notturno, i carabinieri fermano il mezzo a Bologna: identificato il molestatore

