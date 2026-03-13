Ragazza investita per strada portata a Mestre con l' elisoccorso

Una ragazza di vent'anni è stata investita questa mattina a Eraclea lungo la strada provinciale Jesolana 42, tra il centro e Ponte Crepaldo, vicino al distributore Sia Fuel. È stata soccorsa sul posto e trasportata con un elicottero all'ospedale di Mestre per le cure del caso. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di verifica.

L'incidente a Eraclea stamattina, venerdì 13 marzo. Strada chiusa per i soccorsi Una ragazza di vent'anni è stata investita da un'automobile a Eraclea questa mattina, 13 marzo. Il sinistro si è verificato attorno alle 9 lungo la strada provinciale Jesolana 42, nel tratto compreso tra il centro di Eraclea e la frazione di Ponte Crepaldo, all'altezza del distributore Sia Fuel. Dalle prime informazioni la giovane, residente a Caorle, stava attraversando la strada quando il veicolo in transito l'ha colpita. Nell'impatto la ragazza avrebbe riportato un preoccupante trauma cranico. La strada è stata chiusa al traffico...