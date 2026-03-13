Diversi volontari hanno dedicato il loro tempo ad aiutare persone anziane o fragili: alcuni le hanno accompagnate a fare la spesa, altri si sono occupati dei trasporti per le visite mediche, mentre altri ancora hanno passato del tempo in compagnia durante le passeggiate. Queste attività sono state svolte da chi desidera offrire supporto diretto a chi ne ha bisogno.

C’è chi ha speso un po’ del suo tempo accompagnando una persona anziana a fare la spesa. Chi si è occupato dei trasporti per le visite mediche, chi ha tenuto compagnia a persone sole e fragili durante una passeggiata. Gesti piccoli che insegnano a crescere. Si sta per concludere l’esperienza dei 24 giovani che hanno indossato la casacca giallociano della Misericordia di Empoli per il Servizio Civile Universale dello scorso anno: a settembre entreranno altrettanti candidati. Ma il bilancio di un anno di impegno accanto agli altri, è più che positivo. Lo racconta Irene Lupi, 23 anni, impegnata nell’area sociale: ha scoperto il Servizio Civile navigando su Internet e ha deciso di provarci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Racconti in prima persona: "Questa esperienza mi ha aiutata a crescere"

Articoli correlati

Loredana Lecciso ha un malore prima di Domenica In: “Svenuta in stazione a Milano, la polizia mi ha aiutata”Loredana Lecciso è svenuta in stazione Centrale a Milano, prima di prendere il treno che l'avrebbe portata negli studi di Domenica In a Roma.

McKennie: «Spalletti mi ha fatto crescere, un'esperienza intensa lavorare con lui»La traiettoria del centrocampista ha mostrato una crescita costante, alimentata da un impegno quotidiano e da esperienze maturate in diversi contesti.

LE STORIE NON FINISCONO MAI! PABLO TRINCIA passa dal BSMT!

Altri aggiornamenti su Racconti in prima persona Questa...

Discussioni sull' argomento Oltre 30 anni di storie: i libri di Niccolò Ammaniti, tra pulp e romanzi di formazioni; Racconti in prima persona: Questa esperienza mi ha aiutata a crescere; Schiscia, il podcast che racconta il lavoro attraverso le storie di chi lo vive; Storia di Pirandello poeta, saggista e narratore.

La Gen Z e l’amore: come si fidanzano i giovani? Cinque racconti in prima personaMillennials all’ascolto: ricordate quando flirtavamo con un messaggio alle 2 di notte (Ehi, che fai?), un trillo su MSN o un like su Facebook che ci faceva costruire castelli in aria per giorni? Non ... quotidiano.net

DINO BUZZATI — Sessanta racconti - facebook.com facebook