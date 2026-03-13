Raccolta dei farmaci L’impegno si allarga

Un progetto di solidarietà coinvolge organizzazioni come Caritas e Misericordia, che da anni si occupano di raccogliere e distribuire farmaci a persone in difficoltà economica e sociale. L'iniziativa si rivolge a chi ha bisogno di cure e si basa su una rete di sostegno che si amplia nel tempo, offrendo supporto a chi si trova in condizioni di fragilità.

Salute, solidarietà, Caritas e Misericordia. Sono gli ingredienti di un progetto a favore delle persone "fragili", dal punto di vista economico e sociale, che da anni permette a chi è in difficoltà di potersi curare grazie a questa rete di solidarietà con la quale vengono distribuiti i farmaci. La Farmacia comunale Centro, in via Mazzini, la Farmacia comunale Marco Polo e la Farmacia Tobino, in via Battisti, da anni ospitano il bidone per la raccolta dei farmaci. Il contenitore raccoglie i farmaci che vengono donati dai cittadini. Il servizio funziona in questo modo: i cittadini portano in farmacia le confezioni dei farmaci ovviamente ancora integre che non utilizzano più, il farmacista controlla la scadenza e li mette nel bidone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raccolta dei farmaci. L’impegno si allarga Articoli correlati San Marino in prima linea, torna la raccolta dei farmaciDal 10 al 16 febbraio tornano le Giornate di raccolta del farmaco nelle farmacie dell’Istituto per la sicurezza sociale. Caltanissetta si mobilita per la salute: dal 10 al 16 febbraio raccolta farmaci contro la povertà sanitaria.Le Reazioni a Caltanissetta: Solidarietà e Sensibilità per le Giornate di Raccolta del Farmaco Le Giornate di Raccolta del Farmaco, in programma a... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Raccolta dei farmaci L'impegno si... Temi più discussi: Giornate di Raccolta del Farmaco 2026: in Lombardia +5,1% di medicinali donati; Raccolta dei farmaci. L’impegno si allarga; Giornata di raccolta del farmaco: dai veronesi 18mila confezioni di medicinali da banco; USB lancia la campagna Un farmaco per Cuba: raccolta fondi per acquisto ed invio di farmaci essenziali. Catania, giornata di raccolta del farmaco: 4.715 confezioni di medicinali donateCresce la solidarietà e cresce la risposta dei cittadini. La 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco, promossa da Fondazione Banco Farmaceutico ETS e CDO Sanità Sicilia, ha registrato un r ... mediterranews.org Giornate di raccolta del farmaco, a Catania donate 5mila confezioni di medicinaliI farmaci donati saranno destinati a sostenere 7.142 ospiti assistiti da 23 strutture socio-assistenziali del territorio, che quotidianamente si prendono cura di persone e famiglie in condizioni di fr ... cataniatoday.it BOLOGNA - RACCOLTA ALIMENTARE SABATO 14 MARZO - Le nostre volontarie vi aspettano per una raccolta di pappe per cuccioli, gattini e cibo curativo per i nostri ospiti affetti da patologie Ringraziamo chi ci aiuterà!! In locandina tutte le info - facebook.com facebook Chi è l’autore della raccolta poetica «I fiori del male» | Sudoku e cruciverba: inizia subito a giocare gratis qui x.com