Quirinale riunito il Consiglio supremo di difesa | Analisi di guerra e crisi internazionale

Oggi al Quirinale si è riunito il Consiglio supremo di difesa, convocato dal presidente. La seduta ha riguardato un’analisi delle recenti dinamiche di guerra e delle crisi internazionali coinvolgenti il paese. Sono stati discussi aspetti legati alla sicurezza e alla risposta strategica, con la presenza di membri di alto livello delle forze armate e delle istituzioni di governo. La riunione si è svolta in un contesto di crescente attenzione sulla situazione globale.

Si è riunito oggi 13 marzo al Quirinale il Consiglio supremo di difesa, convocato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per discutere sull'ordine del giorno della "guerra in Medio Oriente" e fare il punto sulla "analisi della situazione internazionale e degli effetti della crisi in corso". Alla riunione hanno preso parte, oltre alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il sottosegretario Mantovano, i ministri Crosetto, Tajani, Giorgetti e Urso. Insieme a loro il segretario generale della Presidenza della Repubblica Zampetti, il capo di stato maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano e il segretario del Csd Garofani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

