Quasi mille giorni dopo il suo debutto, Yildiz torna a Udine e questa volta rappresenta un simbolo della Juventus. Prima dell’esordio, l’allenatore ha chiesto a Kenan di andare dal barbiere, e il calciatore ha seguito l’ordine senza opporsi, dimostrando di aver compreso le richieste del club. La sua presenza a Udine segna un momento importante per il giocatore e la sua carriera.

Da giovane promessa a stella di una Juve che ha tanta voglia di tornare a vincere. non è proprio un attimo, ma ci si arriva: a ritmo di gol, assist e giocate importanti. Kenan Yildiz tornerà in casa dell’Udinese ben 937 giorni dopo dal suo debutto in prima squadra. Max Allegri lo buttò nella mischia ad agosto del 2023, inserendolo al posto di Vlahovic: quasi mille giorni dopo da quel momento, il turco è pronto a sancire il definitivo sorpasso sul compagno anche nella leadership di squadra. Yildiz ha appena rinnovato vedendo lievitare il suo ingaggio fino ai 7 milioni di base e Vlahovic, per rimanere alla Juve (è a scadenza), non potrà andare oltre a questa soglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - (Quasi) mille giorni dopo il debutto, Yildiz torna a Udine. Ma ora è lui il simbolo della Juve

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