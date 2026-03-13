Quasi 1.900 biglietti venduti per domenica

Sono 1.892 i biglietti acquistati nelle prime due giornate di prevendita dai tifosi della Spal in vista dello scontro diretto col Mezzolara, in programma domenica alle 14,30 al Mazza. Un numero davvero eccezionale, ma non definitivo. I supporters biancazzurri hanno infatti ancora due giorni per comprare il tagliando a prezzi popolari: curva Ovest 5 euro, tribuna 10 euro. I biglietti sono in vendita online su www.etes.it e nella tabaccheria L'Angolo della Fortuna in viale Krasnodar 31. Possibile acquistare il biglietto anche ai botteghini dello stadio oggi e domani dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Si ricorda che invece il giorno della gara il botteghino resterà chiuso.