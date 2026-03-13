Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi 13 marzo 2026

Quarto Grado torna questa sera, 13 marzo 2026, alle 21,20 su Rete 4 con nuovi approfondimenti. La trasmissione è condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, che guidano l’analisi di fatti di attualità e questioni di cronaca. Il programma si propone di offrire uno spazio dedicato all’informazione, con interventi e interviste di ospiti invitati in studio.

. Questa sera, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata, l’intricata vicenda della famiglia nel bosco. Dopo le ultime disposizioni del Tribunale dei Minori dell’Aquila, che ha deciso l’allontanamento della madre dalla casa di accoglienza di Vasto dove stanno vivendo i tre bambini, arriva anche l’accorato appello del padre Nathan: l’uomo chiede di fermare presidi e manifestazioni organizzati intorno alla sua famiglia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 13 marzo 2026 Articoli correlati Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 13 febbraio 2026Questa sera, venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà... Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 6 marzo 2026Questa sera, venerdì 6 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla... Aggiornamenti e notizie su Quarto Grado Temi più discussi: Quarto Grado, anticipazioni 6 marzo: ultime notizie sulla storia del piccolo Domenico; Quarto Grado, anticipazioni di stasera 6 marzo: Chiara Poggi ha mai aperto la cartella sul pc di Alberto Stasi?; Quarto Grado, le anticipazioni di venerdì 6 marzo: dal delitto di Garlasco alla morte di David Rossi; Quarto Grado, le anticipazioni di venerdì 6 marzo: dal delitto di Garlasco alla morte di David Rossi. Quarto Grado, dalla famiglia nel bosco alle novità sui casi di Garlasco e David Rossi: le anticipazioni della puntataIl programma su delitti e casi di cronaca condotto dalla coppia Nuzzi-Viero andrà in onda alle 21.25 su Rete 4 ... affaritaliani.it Quarto Grado, anticipazioni di stasera 13 marzo: dalle perizie sul computer di Chiara Poggi alla famiglia nel bosco e l'appello del padreNuovo appuntamento con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. in onda alle 21.25 su Rete 4 ... corrieredellumbria.it Questa sera vi aspettiamo con una puntata da non perdere: al centro l’intricata vicenda della famiglia nel bosco, la misteriosa morte di David Rossi e tanto altro. #Quartogrado, in prima serata su Rete4 - facebook.com facebook