Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero si basa sul Prezzo Unico Nazionale (PUN), che indica il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questa cifra viene utilizzata come riferimento principale per determinare i costi pagati dai consumatori e dai fornitori nel settore. Il PUN varia quotidianamente, riflettendo le fluttuazioni del mercato e le dinamiche di domanda e offerta.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base della domanda e dell’offerta. Al 13 Marzo 2026, il PUN si attesta a 0,1466 €kWh (146,58 €MWh), in crescita rispetto ai valori medi dei mesi precedenti. Per avere un quadro più ampio, ecco alcuni valori recenti del PUN (convertiti in €kWh): Data PUN (€kWh) 10 Marzo 2026 0,1685 11 Marzo 2026 0,1478 12 Marzo 2026 0,1436 13 Marzo 2026 0,1466 Questi valori rappresentano il prezzo all’ingrosso, a cui vanno aggiunti oneri di sistema, costi di trasporto, imposte e IVA per arrivare al prezzo finale in bolletta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

