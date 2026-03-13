Quante antenne ci sono in provincia di Lecco? I dati di Arpa | I limiti vengono quasi sempre rispettati

In provincia di Lecco ci sono 385 stazioni radio base per la telefonia mobile, 164 impianti radiofonici e 172 televisivi, secondo i dati di Arpa. La maggior parte delle antenne rispetta quasi sempre i limiti previsti dalle normative. Questi numeri rappresentano la rete di trasmissione e ricezione delle comunicazioni nel territorio. La presenza di queste infrastrutture è diffusa in tutta la provincia.

L'agenzia regionale ha pubblicato i numeri del 2025: 385 stazioni radio base per la telefonia mobile, 134 procedimenti valutati e soli 4 controlli sul campo Trecentottantacinque stazioni radio base per la telefonia mobile, 164 impianti radiofonici e 172 televisivi. Sono questi i numeri delle infrastrutture di trasmissione presenti nel territorio della provincia di Lecco nel 2025, resi noti da Arpa Lombardia a conclusione del primo ciclo della serie divulgativa "Elettromagnetismo, tra mito e realtà", diffusa sui canali social dell'agenzia nelle scorse settimane. Una mappa densa, che si accompagna a un dato rassicurante: stando ai controlli effettuati dall'ente, gli impianti che superano i limiti di legge sono una rarità. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

