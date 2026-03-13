' Quando siamo grandi' il nuovo spettacolo per bambini nel cuore di Milano

Sabato 14 marzo, al Teatro Manzoni di Milano, la compagnia ‘Un Teatro da Favola’ presenta il suo nuovo spettacolo per bambini intitolato ‘Quando siamo grandi’. L’evento si svolge nel centro della città e porta sul palco una produzione dedicata ai più giovani, offrendo un’esperienza teatrale rivolta a un pubblico di famiglie. La rappresentazione si svolge durante il giorno e l’ingresso è aperto a tutti.

Sabato 14 marzo al Teatro Manzoni torna la compagnia ‘Un Teatro da Favola’ con un nuovo spettacolo per bambini: ‘Quando siamo grandi’. Il nuovo spettacolo porta sul palco del Manzoni la storia di due fratelli gemelli di 10 anni che, ispirati da un vecchio film, si rivolgono alla fata pasticciona Scemarella, per chiederle di farli tornare 30 anni indietro nel tempo. La fata li manda 30 anni indietro ma per sbaglio con 30 anni di più. Assisteranno al primo incontro dei genitori e cambieranno il loro futuro. Una serie di esilaranti e divertentissimi paradossi temporali porteranno al lieto fine con un messaggio bellissimo per tutti i bambini e gli adulti: "L’amore di mamma e papà per i propri figli e la loro felicità non cambierà mai”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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