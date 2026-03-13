Quando partono Franzoni Paris e gli azzurri nel superG di Courchevel 2026 | orari n di pettorale tv

Il primo superG maschile di Courchevel, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026, si terrà domani, sabato 14 marzo, alle ore 11. Nove atleti italiani prenderanno parte alla gara, con Franzoni, Paris e altri azzurri che scenderanno in pista con i pettorali assegnati. La competizione si svolgerà sulle piste francesi, e sarà trasmessa in diretta televisiva.

Saranno ben nove gli azzurri al via del primo superG maschile di Courchevel (Francia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 14 marzo, l’azione scatterà alle ore 11.00 e saranno 62 gli atleti in gara, con 16 Paesi rappresentati. Salvo ritardi o interruzioni, Guglielmo Bosca partirà col 2 alle 11:02:00, Giovanni Franzoni col 6 alle 11:10:00, Dominik Paris col 7 alle 11:12:00, Mattia Casse col 19 alle 11:36:00, Christof Innerhofer col 24 alle 11:46:00, Marco Abbruzzese col 38 alle 12:10:00, Benjamin Jacques Alliod col 47 alle 12:23:30, Max Perathoner col 48 alle 12:25:00 e Florian Schieder col 50 alle 12:28:00.... 🔗 Leggi su Oasport.it

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