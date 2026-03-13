Quando partono Franzoni Paris e gli azzurri nel superG di Courchevel 2026 | orari n di pettorale tv

Da oasport.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo superG maschile di Courchevel, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026, si terrà domani, sabato 14 marzo, alle ore 11. Nove atleti italiani prenderanno parte alla gara, con Franzoni, Paris e altri azzurri che scenderanno in pista con i pettorali assegnati. La competizione si svolgerà sulle piste francesi, e sarà trasmessa in diretta televisiva.

Saranno ben nove gli azzurri al via del primo superG maschile di Courchevel (Francia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 14 marzo, l’azione scatterà alle ore 11.00 e saranno 62 gli atleti in gara, con 16 Paesi rappresentati. Salvo ritardi o interruzioni, Guglielmo Bosca partirà col 2 alle 11:02:00, Giovanni Franzoni col 6 alle 11:10:00, Dominik Paris col 7 alle 11:12:00, Mattia Casse col 19 alle 11:36:00, Christof Innerhofer col 24 alle 11:46:00, Marco Abbruzzese col 38 alle 12:10:00, Benjamin Jacques Alliod col 47 alle 12:23:30, Max Perathoner col 48 alle 12:25:00 e Florian Schieder col 50 alle 12:28:00.... 🔗 Leggi su Oasport.it

quando partono franzoni paris e gli azzurri nel superg di courchevel 2026 orari n di pettorale tv
© Oasport.it - Quando partono Franzoni, Paris e gli azzurri nel superG di Courchevel 2026: orari, n. di pettorale, tv

Articoli correlati

A che ora partono Paris, Franzoni e gli azzurri oggi, superG Kitzbuehel 2026: orari, n. di pettorale, tvSaranno ben nove gli azzurri al via del superG maschile di Kitzbuehel (Austria), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani,...

Quando partono Paris e gli azzurri nel superG di Wengen 2026: orari, n. di pettorale, tvVenerdì 16 gennaio andrà in scena il superG maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Quando partono Franzoni Paris e gli...

Temi più discussi: Quando partono Franzoni, Paris e gli italiani nello prima prova di discesa a Courchevel: orari, n. di pettorale, tv; A che ora partono Franzoni, Paris e gli italiani oggi nella discesa di Courchevel: n. di pettorale, tv, streaming; Giovanni Franzoni tallona Von Allmen nel Prize Money Ranking: lotta per la top-5, soldi guadagnati e classifica dei premi; Sci alpino, cancellata la seconda prova a Courchevel: programma rivoluzionato per la Coppa del Mondo.

Quando partono Franzoni, Paris e gli azzurri nel superG di Courchevel 2026: orari, n. di pettorale, tvSaranno ben nove gli azzurri al via del primo superG maschile di Courchevel (Francia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 14 marzo, l’azione scatterà alle ore 11.00 ... oasport.it

quando partono franzoni parisA che ora partono Franzoni, Paris e gli italiani oggi nella discesa di Courchevel: n. di pettorale, tv, streamingVenerdì 13 andrà in scena la discesa libera maschile di Courchevel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Spazio alla prima gara del fine ... oasport.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.