Quando parte Sofia Goggia nel gigante di Are 2026 | orario n di pettorale tv

Il gigante femminile di Are, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, si svolge domani, sabato 14 marzo, in Svezia. Otto atlete italiane prenderanno parte alla prima manche, che inizia alle ore 10. Sofia Goggia sarà tra le prime a scendere in pista, indossando il pettorale numero 1. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva.

Saranno ben otto le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Are (Svezia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 14 marzo, l’azione scatterà alle ore 10.00, e saranno 52 le atlete al via, con 14 Paesi rappresentati. Seconda run alle 13.00. Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 15 alle ore 10.24.30: la prima manche del gigante femminile di Are (Svezia), infatti, inizierà alle ore 10.00 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 1’45” l’una dall’altra. Per il gigante femminile di Are (Svezia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

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