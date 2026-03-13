Quando l’Italia proprio non ce la faceva nel Sei Nazioni

Da ilpost.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo sette anni senza vittorie nel Sei Nazioni, l’Italia si trova ancora alla ricerca di una svolta. La squadra ha affrontato molte sfide e ha suscitato discussioni sul suo futuro nel torneo. Le partite hanno mostrato limiti e difficoltà, alimentando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. La nazionale continua a confrontarsi con questa lunga attesa di successi, mentre il torneo prosegue senza segnali di miglioramento immediato.

Sette anni senza vittorie, tanto pessimismo e alcune proposte di escluderla da quello che per qualcuno era un "Cinque Nazioni e mezzo" Nel Sei Nazioni maschile di rugby l’Italia arriva da una delle vittorie più importanti della sua storia, contro l’Inghilterra. Sabato giocherà in Galles una partita in cui – cosa rara – arriva da favorita, con la possibilità di chiudere il suo miglior Sei Nazioni di sempre, il torneo a cui dal 2001 si è aggiunta a Inghilterra, Irlanda, Scozia, Galles e Francia, le squadre europee con più storia e con i migliori giocatori. Dopo la vittoria con l’Inghilterra si è accentuato l’entusiasmo che già da un paio di anni era ripartito, grazie a prestazioni e vittorie. 🔗 Leggi su Ilpost.it

quando l8217italia proprio non ce la faceva nel sei nazioni
© Ilpost.it - Quando l’Italia proprio non ce la faceva, nel Sei Nazioni

Articoli correlati

Sei Nazioni 2026, calendario delle partite e quando gioca l’Italia nel torneo di rugby internazionaleNel 2026 si disputerà la 132ª edizione del Sei Nazioni di rugby: si gioca dal 5 febbraio al 12 marzo 2026.

Quando si gioca Galles-Italia, Sei Nazioni rugby 2026: orario, programma, streamingDopo la vittoria sulla Scozia e le successive sconfitte in Irlanda ed in Francia, l’Italia ha battuto per la prima volta nella storia l’Inghilterra...

La HISTORIA del DINERO: De la PLATA a la Mayor ESTAFA Legal del Mundo

Video ? La HISTORIA del DINERO: De la PLATA a la Mayor ESTAFA Legal del Mundo

Tutto quello che riguarda Sei Nazioni

Temi più discussi: Italia - Inghilterra al Sei Nazioni 2026: programma, calendario e dove vedere in diretta tv e streaming · Rugby; Sei Nazioni, cuore e determinazione: l’Italia piega l’Inghilterra e scrive la storia; IL CALENDARIO DEL TORNEO 2027; Sei Nazioni U20: l’Inghilterra batte l’Italia 37-17 a Monigo.

sei nazioni quando l italia proprioGalles - Italia al Sei Nazioni 2026 di rugby maschile: programma della quarta giornata, orario e dove vedere la partita in diretta tvUltima giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby maschile: reduce sal successo sull'Inghilterra, l'Italia chiude in trasferta col Galles. Scopri di seguito il programma e come seguire il match. olympics.com

Quando si gioca Galles-Italia, Sei Nazioni rugby 2026: orario, programma, streamingDopo la vittoria sulla Scozia e le successive sconfitte in Irlanda ed in Francia, l'Italia ha battuto per la prima volta nella storia l'Inghilterra nel ... oasport.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.