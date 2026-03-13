Quando l’Italia proprio non ce la faceva nel Sei Nazioni

Dopo sette anni senza vittorie nel Sei Nazioni, l’Italia si trova ancora alla ricerca di una svolta. La squadra ha affrontato molte sfide e ha suscitato discussioni sul suo futuro nel torneo. Le partite hanno mostrato limiti e difficoltà, alimentando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. La nazionale continua a confrontarsi con questa lunga attesa di successi, mentre il torneo prosegue senza segnali di miglioramento immediato.

Sette anni senza vittorie, tanto pessimismo e alcune proposte di escluderla da quello che per qualcuno era un "Cinque Nazioni e mezzo" Nel Sei Nazioni maschile di rugby l’Italia arriva da una delle vittorie più importanti della sua storia, contro l’Inghilterra. Sabato giocherà in Galles una partita in cui – cosa rara – arriva da favorita, con la possibilità di chiudere il suo miglior Sei Nazioni di sempre, il torneo a cui dal 2001 si è aggiunta a Inghilterra, Irlanda, Scozia, Galles e Francia, le squadre europee con più storia e con i migliori giocatori. Dopo la vittoria con l’Inghilterra si è accentuato l’entusiasmo che già da un paio di anni era ripartito, grazie a prestazioni e vittorie. 🔗 Leggi su Ilpost.it

