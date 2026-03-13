Pursuit Sports | la nuova architettura Friedkin per Roma

La proprietà della Roma ha subito un cambio strutturale con l’ingresso di Pursuit Sports nel gruppo Friedkin, che ora controlla anche la società calcistica. Questa modifica coinvolge direttamente la catena di controllo e rappresenta un aggiornamento importante nella gestione del club. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sugli obiettivi di questa operazione.

La proprietà della Roma subisce una modifica strutturale con l’ingresso di Pursuit Sports nella catena di controllo del gruppo Friedkin. Questa nuova entità, nata nel luglio 2025, funge da snodo centrale per coordinare le attività dei club posseduti dall’imprenditore statunitense, tra cui figurano ora anche Everton e Cannes. L’operazione segna un passaggio strategico verso una gestione più centralizzata delle partecipazioni sportive internazionali, senza intaccare l’autonomia operativa dei singoli club. Dave Beeston assume la guida della nuova società, portando un’esperienza maturata in fondi d’investimento e gruppi sportivi di alto livello.... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pursuit Sports: la nuova architettura Friedkin per Roma Articoli correlati Roma, i Friedkin trasformano la società con l’ingresso di Pursuit Sports: cosa cambia adessoLa struttura societaria della Roma registra una novità nella catena di controllo che collega il club alla famiglia Friedkin. La Roma Under 23 come nuova sfida dei Friedkin: cosa manca per iscrivere la squadra in Serie CLa Roma sta continuando a pensare al progetto della squadra Under 23 da inserire nel campionato di Serie C. Contenuti e approfondimenti su Pursuit Sports Temi più discussi: La F1 è in una nuova era: dalle regole alle modifiche 'last minute'. E sul rapporto di compressione...; Sport: Nonostante i successi alle Olimpiadi invernali anche in quest’ambito la strada per la parità di genere è lunga; Ad Acaya oltre mille da tutta Italia. La nuova edizione della ’21 km tra sport e natura’; A VIESTE TORNA IN CAMPO IL CUORE DEGLI SPORTIVI PER UN NUOVA SERATA DI SPORT E SOLIDARIETÀ. Roma, i Friedkin trasformano la società con l’ingresso di Pursuit Sports: cosa cambia adessoNuovo tassello nella struttura societaria della Roma: entra Pursuit Sports nella catena di controllo dei Friedkin. Cosa cambia nel club ... quifinanza.it Roma, cosa cambia nella catena di controllo dei Friedkin dopo l’ingresso di Pursuit SportsUna novità nella struttura societaria che porta al controllo della Roma, il club di Serie A nelle mani della famiglia Friedkin dall’agosto. tuttomercatoweb.com GAMES TIME! Giorno 7 dei Giochi Paralimpici! Ecco le medaglie in palio oggi: 12:30 | Para Alpine Skiing | Men's Giant Slalom VI, Men's Giant Slalom Standing, Men's Giant Slalom Sitting 12:30 | Para Biathlon | Women's Sprint Pursuit Sitting Final 12: - facebook.com facebook