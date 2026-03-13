Pulizia strade in centro storico sbarca un nuovo aspiratore elettrico ad alta pressione

Dal 16 marzo, il centro storico di Lugo vedrà l’introduzione di un nuovo aspiratore elettrico ad alta pressione, richiesto dal Comune. Questo dispositivo sarà operativo ogni mattina, tranne il mercoledì, e si aggiungerà ai servizi di igiene ambientale già esistenti. La presenza quotidiana dell’aspiratore mira a migliorare la pulizia delle strade nel cuore della città.

La macchina verrà messa in funzione tutte le mattine ad eccezione del mercoledì ed è pensata a supporto delle attività manuali di pulizia Il macchinario verrà impiegato dagli operatori incaricati della gestione del servizio di pulizia in città, nell'ambito del raggruppamento temporaneo di imprese concessionario del servizio costituito da Hera, dal consorzio Formula Ambiente e dalla cooperativa Ciclat. “Si tratta di un aspiratore di nuova generazione silenzioso capace di raccogliere tutti i rifiuti con la massima efficienza - si legge in una nota -. La macchina, dotata di un tubo flessibile, funziona elettricamente, con un sistema di aspirazione studiato per raccogliere appositamente anche i rifiuti più minuti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

