Pugni chiusi | il gesto che costò a Norman la carriera

Lo spettacolo teatrale Pugni chiusi è in programma per il 20 marzo alle ore 21 presso lo ZolAuditorium, con l’attore Jacopo Trebbi che interpreterà la figura di Peter Norman. L’opera, scritta da Maurizio Boschini e diretta da Gianni Marras, rivisita le Olimpiadi di Città del Messico del 1968, focalizzandosi sul gesto di solidarietà del velocista australiano verso i colleghi afroamericani. L’iniziativa mira a portare alla luce una storia sportiva spesso dimenticata, dove un atleta bianco ha scelto di indossare il distintivo dell’Olympic Project for Human Rights durante la cerimonia di premiazione dei 200 metri piani. Questa scelta comportò per Norman anni di emarginazione nel mondo dello sport, fino a quando la sua figura è stata finalmente riabilitata solo dopo la sua scomparsa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

