PSV-NEC sabato 14 marzo 2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 18:45 si gioca la partita tra PSV Eindhoven e NEC. Il PSV cerca di riscattarsi dopo la sconfitta di 3-2 subita in semifinale di coppa contro il NEC. La sfida riguarda anche la corsa al titolo di campione d’Olanda, mentre le formazioni e le quote sono già state annunciate.

Il PSV Eindhoven cercherà la rivincita per la sconfitta subita in semifinale di coppa quando il NEC si impose per 3-2, ma c’è in ballo anche la questione della conquista del titolo di campione d’Olanda anche per l’aritmetica. Potrebbe accadere con una vittoria dei padroni di casa se contemporaneamente il Feyenoord perdesse al “de Kuip”. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - PSV-NEC (sabato 14 marzo 2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati PSV-Heerenveen (sabato 21 febbraio 2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiDopo un raro passo falso, contro il Volendam la settimana scorsa, il PSV affronterà una squadra che zitta zitta è salita all’ottavo posto nella... Aggiornamenti e notizie su PSV NEC sabato 14 marzo 2026 ore 18 45... Argomenti discussi: Pronostico PSV-Nijmegen 14 Marzo 2026: 27ª Giornata di Eredivisie; I pronostici del weekend (7-8 marzo): Serie A e campionati esteri.