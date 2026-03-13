PSV-NEC sabato 14 marzo 2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Rivincita per la capolista
Il 14 marzo 2026 alle ore 18:45 si gioca il match tra PSV Eindhoven e NEC. Il PSV punta a riscattarsi dopo la sconfitta per 3-2 nella semifinale di coppa contro il NEC. La partita coinvolge anche la corsa al titolo di campione d’Olanda, con entrambe le squadre che cercano punti per avvicinarsi alla conquista aritmetica del campionato.
Il PSV Eindhoven cercherà la rivincita per la sconfitta subita in semifinale di coppa quando il NEC si impose per 3-2, ma c’è in ballo anche la questione della conquista del titolo di campione d’Olanda anche per l’aritmetica. Potrebbe accadere con una vittoria dei padroni di casa se contemporaneamente il Feyenoord perdesse al “de Kuip”. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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