Psg-Chelsea 5-2 ha dimostrato che gli xG sono inutili?

Nel match tra Psg e Chelsea, il Psg ha segnato cinque gol mentre gli expected goals erano appena 0,9. Questo risultato ha sollevato domande sull'affidabilità degli xG come strumento di analisi. Tuttavia, per avere una valutazione corretta, è necessario considerare un campione di partite più ampio e non basarsi su un singolo esempio.

Contro il Chelsea il Psg ha segnato 5 gol con soli 0.9 gol attesi, gli xG: questo vuol dire che dati come gli expected goals sono inutili? Perché è importante prendere in considerazione un campione di dati ampio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Psg-Chelsea 5-2 ha dimostrato che gli xG sono inutili? Articoli correlati Kvara fa quello che vuole. Psg-Chelsea è uno spettacolo: 5-2!Show assoluto al Parc Des Princes di Parigi dove il Psg travolge il Chelsea 5-2 al termine di una partita bellissima: protagonista nel finale Khvicha... Leggi anche: Problema sicurezza, l'affondo di Fratelli d'Italia: "Le ultime aggressioni fuori dalle scuole dimostrano che gli school tutor sono inutili" #psg #chelsea #ucl #edit #viral psg x chelsea. Una selezione di notizie su Psg Chelsea 5 2 ha dimostrato che gli... Temi più discussi: PSG-Chelsea 5-2, pagelle e tabellino: Barcola ispirato, Dembélé implacabile, Vitinha decisivo, Kvaratskhelia da urlo, Pedro Neto inarrestabile, Enzo Fernandez regale, Palmer spento, Jorgensen rovina tutto; Fuochi d'artificio al Parco dei Principi: il PSG batte il Chelsea 5-2; PSG-Chelsea 5-2, Considerazioni Sparse; Kvara fa quello che vuole. Psg-Chelsea è uno spettacolo: 5-2!. Champions, Psg-Chelsea 5-2: un super Kvaratskhelia lancia i francesi ?Al Parco dei Principi di Parigi finisce 5-2 per i padroni di casa l'andata degli ottavi di Champions League tra Psg e Chelsea. Apre i giochi Barcola al 10’, risponde Malo Gusto per i Blues poco prima ... tg24.sky.it Psg-Chelsea 5-2, gol e highlights. 'Manita' show nell'andata degli ottavi di ChampionsLeggi su Sky Sport l'articolo Psg-Chelsea 5-2, gol e highlights. 'Manita' show nell'andata degli ottavi di Champions ... sport.sky.it L’episodio avvenuto nel concitato finale di PSG-Chelsea ora rischia di costare carissimo al portoghese dei Blues. L’Uefa ha aperto un’inchiesta disciplinare: può incorrere in una squalifica di 1 o 2 giornate. E i precedenti non sono rassicuranti: https://fanpa.ge/ - facebook.com facebook PSG-Chelsea, #PedroNeto spinge raccattapalle e poi gli regala maglia: "Mi dispiace molto" #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com