prove invalsi il rapporto del 2025 conferma un divario di genere

Il rapporto delle Invalsi del 2025 evidenzia un divario di genere che si manifesta fin dalla scuola primaria e si mantiene anche nelle tappe successive dell’istruzione secondaria. I dati raccolti mostrano differenze nelle performance tra studenti maschi e femmine, confermando una disparità che accompagna il percorso scolastico di molte ragazze e ragazzi. La relazione analizza i risultati delle prove standardizzate di quest’anno.

Il rapporto delle invalsi 2025 fa emergere un divario di genere che nasce dalla scuola primaria e prosegue fino alla scuola secondaria. Bambine e ragazze hanno punteggi più alti in italiano rispetto ai coetanei maschi, che invece hanno punti più alti in matematica. Le competenze scolastiche non sono per forza collegate alle capacità individuali, ma a volte vengono influenzate dalla cultura, dai pregiudizi e dalle modalità di insegnamento Secondo quanto è emerso dai risultatirelativi alla classe seconda della scuola primaria,le bambine hanno risultati leggermente più alti nella prova di italiano rispetto ai compagni maschi,registrando unapercentuale è di 2,5 punti in più. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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