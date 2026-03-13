Domani alle 17:30 al Benelli, la Vis affronta la Ternana, che ha tre punti in più in classifica. La squadra biancorossa cerca di confermare i risultati recenti e di mantenere la buona forma. L'allenatore Stellone si prepara a guidare la squadra in questa partita decisiva, che rappresenta una prova importante per il loro cammino.

Domani al Benelli alle 17:30, contro una Ternana a più tre in classifica, la Vis è attesa da un’importante prova di maturità. Dopo due successi ottenuti in modo opposto, mercoledì scorso contro il Bra i biancorossi hanno dominato mentre domenica contro la Juve N.G hanno agito in ripartenza, in casa Vis regna la volontà di continuare a sorprendere. Stellone in quest’ultimo periodo, sfruttando il buon stato di forma di tanti componenti della rosa, sta infatti sperimentando tanto, ottenendo diverse risposte confortanti. Di Paola e Pucciarelli stanno tornando quelli dei tempi migliori; a Paganini e Nicastro il recente ritorno al gol è servito per velocizzare il recupero da una condizione fisica non ottimale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prova di maturità per i biancorossi. Mister Stellone punta a mantenere la scia degli ultimi risultati positivi

Leggi anche: Mister Stellone stavolta vuole cambiare pagina. Mercato: torna Podrini

