Prosinecki si esprime su Sucic | Può ripercorrere la carriera di Brozovic

L’allenatore Prosinecki ha commentato le capacità di Sucic, il giovane centrocampista arrivato quest’estate dall Dinamo Zagabria, affermando che può seguire le orme di Brozovic. Le sue parole si concentrano sulle qualità tecniche e sul potenziale del giocatore, senza entrare in analisi approfondite o motivazioni. La discussione si focalizza esclusivamente sulle caratteristiche e sul possibile sviluppo futuro di Sucic.

Inter News 24 Prosinecki incorona il giovane talento dell’Inter: le dichiarazioni dell’ex calciatore sul centrocampista arrivato in estate dalla Dinamo Zagabria. Il mercato dei nerazzurri continua a guardare con estremo interesse verso l’Est Europa, confermando una tradizione che ha spesso portato a Milano campioni assoluti. Recentemente, ai microfoni di Flashscore, è intervenuto Robert Prosinecki — ex trequartista di eccezionale visione di gioco, icona del calcio jugoslavo e croato — per commentare l’approdo ad Appiano Gentile di Petar Sucic. Il giovane centrocampista, mediano moderno capace di abbinare quantità e qualità, è reduce da un percorso di crescita importante con la maglia della Dinamo Zagabria, club storicamente fucina di talenti cristallini. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Prosinecki si esprime su Sucic: «Può ripercorrere la carriera di Brozovic» Articoli correlati Jakirovic si presenta: «Inter passo più grande della carriera. Mi ispiro a Bastoni». Poi svela il retroscena su Sucicdi Redazione Inter News 24Jakirovic, nuovo acquisto dell’Inter, si è presentato ai canali ufficiali del club nerazzurro: le sue primissime... Leggi anche: Il nuovo faro nerazzurro: il “coccodrillo” Sucic sulle orme del connazionale Brozovic Tutti gli aggiornamenti su Prosinecki si esprime su Sucic Può... Discussioni sull' argomento Intervista col leggendario Robert Prosineki, campione con la Stella Rossa; ESCLUSIVA - Prosinecki su Modric: Incredibile che riesca a reggere a questo livello; Atalanta-Bayern Monaco: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. Prosinecki: “Sucic ha tantissimo talento e una mentalità impressionante ma probabilmente…” x.com