Sabato alle 18 si disputa la partita tra Napoli e Lecce, valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e sono disponibili statistiche aggiornate sulle due squadre. La sfida rappresenta il terzo incontro consecutivo tra le due formazioni in questa stagione. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

Napoli-Lecce è una partita della ventinovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Le due vittorie contro Verona e Torino hanno ridato fiato ad un Napoli che adesso è al terzo posto e che vuole blindare la qualificazione alla prossima Champions League per il prossimo anno. La squadra di Conte, abbandonati i sogni scudetto, ora pensa solo a chiudere tra le prime quattro e sa benissimo che non sarà semplice perché dietro spingono e perché il vantaggio non è così grosso. Ma la terza vittoria di fila in campionato contro il Lecce è assolutamente alla portata degli azzurri, che stanno recuperando anche alcuni elementi importanti, troppo, nello scacchiere dell’allenatore salentino. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Napoli-Lecce: terza di fila (ma cambia il finale)

