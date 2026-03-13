Pronostico Inter-Atalanta | un tabù che dura da 12 anni

Sabato alle 15:00 si gioca la partita tra Inter e Atalanta, valida per la ventinovesima giornata di Serie A. L’incontro si svolge allo stadio di Milano e rappresenta una sfida tra due squadre che si affrontano con obiettivi diversi in questa stagione. Sono disponibili statistiche, notizie, probabili formazioni e informazioni su come seguire la partita in diretta tv o streaming.

Inter-Atalanta è una partita della ventinovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. I big match continuano ad essere un probelma per l’ Inter di Cristian Chivu, reduce dalla sconfitta per 1-0 nel derby della Madonnina che rischia di riaprire la lotta per il titolo. Domenica scorsa il gol dell’insospettabile Estupinan ha deciso la stracittadina meneghina e permesso al Diavolo di accorciare sui cugini: il divario rimane ampio – i nerazzurri sono a +7 – ma rispetto a qualche settimana fa il tricolore sembra meno vicino. Quello che preoccupa, tuttavia,... 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Inter-Atalanta: un tabù che dura da 12 anni Articoli correlati Pronostico Cagliari-Lazio: un tabù che dura da 13 anniCagliari-Lazio è una partita della ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,... Pronostico Atalanta-Inter: un tabù che resiste dal 2018Atalanta-Inter è una partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili... SCANDALO IN SERIE A! Atalanta Inter 0-1, DJIMSITI E SAMARDZIC IMBARAZZANTI Tutti gli aggiornamenti su Pronostico Inter Atalanta un tabù che... Temi più discussi: Pronostico Inter-Atalanta: analisi, quote e consigli; Inter-Atalanta (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico; Inter-Atalanta pronostico e quote, la chicca sul match; Pronostico Inter-Atalanta: dopo una caduta si risponde presente. Sulla quota gol invece…. Inter-Atalanta pronostico e quote, la chicca sul matchScopri il pronostico su Inter-Atalanta con un focus sulla chicca dell'esperto nelle quote risultato esatto del match valido per il 29° turno di Serie A. calciomercato.com Quote e pronostici Inter-Atalanta: partita delicatissimaScopri i pronostici di Inter-Atalanta: i consigli su come scommettere, le quote migliori e i precedenti fra le due squadre in Serie A ... passioneinter.com Il Pronostico: Risultato Esatto Como-Inter: 1-2 Lazio-Atalanta: 1-1 Le analisi dei match su bottadiculo.it #coppaitalia #pronostico #bolletta #schedina #bottadiculo - facebook.com facebook #Quote #Scommesse #Scommesseonline #ScommesseSportive Inter-Atalanta, Chivu deve reagire dopo il Derby. I pronostici di Netwin dlvr.it/TRSj0t x.com