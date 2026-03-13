Sabato alle 18:30 si gioca la partita tra Amburgo e Colonia, valida per la ventiseiesima giornata di Bundesliga. La sfida si svolge allo stadio di Amburgo e sarà trasmessa in diretta tv. Sono attese le probabili formazioni delle due squadre, che cercano punti fondamentali per la classifica. La partita rappresenta una possibile rivincita per chi cerca di migliorare la propria posizione in campionato.

Amburgo-Colonia è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. All’andata il Colonia ha rifilato una vera e propria lezione all’Amburgo. Quattro a uno e tutto a casa. Da allora le cose si sono un poco ribaltate, perché l’Amburgo è quasi salvo e il Colonia lo deve fare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Hanno una grossa occasione i padroni di casa: vincere significherebbe scavallare il muro dei 30 punti e quindi avere un piede e mezzo fuori dalla zona retrocessione. E il fatto che la scorsa settimana sia arrivata una bella vittoria sul campo del Wolfsburg aiuta sicuramente a pensare che questa squadra possa riuscire a prendersi altri tre punti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Amburgo-Colonia: rivincita per la salvezza

