Pronostici Torino-Parma | marcatore e tiri in porta

Per la partita tra Torino e Parma, sono stati analizzati alcuni aspetti chiave come i possibili marcatori e i tiri in porta. Gli addetti ai lavori sono concentrati su determinati giocatori che potrebbero incidere sul risultato, mentre si osservano anche le statistiche relative ai tentativi di andare in rete e alle conclusioni verso lo specchio della porta. Questi elementi sono al centro delle previsioni per l'incontro.

Torino-Parma, le dritte in chiave player building a cui prestare particolare attenzione: occhio ai possibili risvolti Reduce dalla sconfitta contro il Napoli che ha comunque offerto spunti non banali, il Torino ospita un Parma che, benché non appariscente, ha comunque portato a dieci le lunghezze di margine rispetto al terzultimo posto. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Davanti al proprio pubblico, però, i granata potrebbero avere un approccio più deciso al match e sfruttare un parco attaccanti di tutto rispetto. Un nome su tutti in chiave player building: il “Cholito” Simeone. Con sei gol all’attivo, propiziati da quarantasei tiri ( ventisei dei quali nello specchio), l’attaccante argentino è un serio candidato ad inserire il suo nome nel tabellino marcatori. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Torino-Parma: marcatore e tiri in porta Articoli correlati Pronostici Milan-Parma: marcatore e tiri in portaChiamato a rispondere all’Inter dopo lo stop casalingo infertogli dal Como, il Milan di Massimiliano Allegri affronta il Parma in una partita agevole... Pronostici Atalanta-Torino: marcatore e tiri in portaCon il vento in poppa per il filotto di punti che è riuscita ad incamerare nelle ultime cinque partite, l’Atalanta di Raffaele Palladino vuole... Tutti gli aggiornamenti su Pronostici Torino Parma marcatore e... Temi più discussi: Pronostico Torino-Parma, i granata sfidano una delle squadre più in forma del campionato; Pronostico Torino-Parma: questo segno esce nel 50% dei casi; Torino - Parma Pronostico e confronto quote 13.03.2026; Serie A 2025-2026 pronostici giornata 29: guida al campionato, calendario e quote. Pronostico Torino-Parma, i granata sfidano una delle squadre più in forma del campionatoLa 29esima giornata di Serie A si apre con l'anticipo del venerdì sera tra Torino e Parma allo stadio Olimpico Grande Torino. Pronostico Torino-Parma. tuttomercatoweb.com Pronostico Torino-Parma: questo segno esce nel 50% dei casiTorino-Parma è una partita di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Juventus-Como * Lecce-Inter * Genoa-Torino * Atalanta-Napoli * Milan-Parma Questa settimana, Max e Matteo si sono lanciati nei pronostici di queste cinque partite. Chi avrà ragione Aspettiamo i vostri pronostici! - facebook.com facebook Quando e dove si gioca Torino-Parma L’anticipo della 29a giornata di Serie A si disputa venerdi 13 marzo 2026 alle... #Calcio #Article x.com