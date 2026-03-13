Alle 15:00 di oggi si disputano le partite di Serie B, con Frosinone e Catanzaro che tentano di ottenere un risultato positivo in trasferta. Si sfidano anche Bari e Reggiana in una partita che potrebbe influenzare la corsa alla salvezza. Le sfide di oggi sono decisive per la classifica e per le ambizioni delle squadre coinvolte.

Serie B, sognano il colpaccio esterno Frosinone e Catanzaro: missione tutt’altro che impossibile. Occhio allo scontro salvezza, molto delicato, tra Bari e Reggiana. Promette scintille questo rush finale di Serie B. Mancano poco meno di due mesi alla fine della regular season ma per la promozione diretta ci sarà da battagliare, con diverse squadre ancora pienamente coinvolte nella lotta per i primi due agognatissimi posti. Nessuna ha ancora preso il largo e da tempo non si assisteva ad un campionato così competitivo per quanto riguarda le zona alta. Il Frosinone di Massimiliano Alvini nelle ultime giornate ha perso un po’ di terreno nei confronti di Venezia e Monza per colpa dei tre pareggi di fila con Empoli, Catanzaro e Pescara. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Serie B 14 marzo ore 15:00: lotta per i primi due posti sempre più aperta

Articoli correlati

Pronostici Serie B 14 febbraio ore 15:00: in casa non sbagliano un colpoSerie B, il campionato cadetto riparte immediatamente dopo un turno infrasettimanale in cui non sono mancati i colpi di scena.

Leggi anche: Inter-Atalanta (sabato 14 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Contenuti utili per approfondire Pronostici Serie

Temi più discussi: Pronostici Cesena-Frosinone: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 14.03.2026 Serie B; Pronostico Cesena-Frosinone: analisi, quote e consigli; Bologna-Roma, pronostico, quote e dove vedere gli ottavi di finale Europa League 2025/26; Pronostici Monza-Palermo: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 14.03.2026 Serie B.

Serie B 2025/2026: analisi e pronostici della 30ª giornataAnalisi e pronostici della 30ª giornata di Serie B: tutte le partite, da Modena-Spezia a Südtirol-Pescara, con previsioni e possibili risultati ... tag24.it

Pronostici Serie B/ Quote e favorite per le partite della 29^ giornata (7-8 marzo 2026)Pronostici Serie B, 7-8 marzo 2026: analizziamo le quote e le favorite per le partite della 29^ giornata del campionato cadetto. ilsussidiario.net

Pronostici del 9 marzo 2026: Serie A, Liga e Serie C https://www.calciomagazine.net/pronostici-9-marzo-2026-241955.html - facebook.com facebook