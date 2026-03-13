Professore per un giorno porta in classe Renato Pasquali e Marco Carraretto

Professore per un giorno” tornerà nella 5°F venerdì prossimo con l’intervento del capo ufficio stampa Massimo Framboas ed il social media manager Alessandro Gismondi Dalla simulazione di una trattativa di mercato, con gli studenti ad impersonare il presidente, il gm, l’allenatore, il direttore sportivo l’agente ed i giocatori, a quella dell’organizzazione di una trasferta lunga e complicata come quella di Brindisi, Renato Pasquali e Marco Carraretto hanno catturato l’interesse dei giovani prossimi alla Maturità, accompagnandoli per due ore nella difficile e complessa gestione di un club sportivo. “Professore per un giorno” tornerà nella 5°F venerdì prossimo con l’intervento del capo ufficio stampa Massimo Framboas ed il social media manager Alessandro Gismondi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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